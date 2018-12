Street Fighter V à l'essai pour une semaine Street Fighter V à l'essai pour une semaine

Le titre ne vaut plus grand-chose sur le marché mais pour ceux qui veulent encore s'y essayer avant d'éventuellement craquer, sachez que Street Fighter V aura droit à une semaine d'essai du mardi 11 décembre (18h00) jusqu'au mardi suivant (le 18), et ce aussi bien sur PC que sur PlayStation 4 (*).



Il y aura de quoi faire coté contenu puisque vous y retrouverez tous les modes ainsi que 19 personnages, à savoir les 16 de base accompagnés en complément de Guile, Sagat et Akuma. Comme de coutume, vos sauvegardes seront maintenus au cas où vous souhaiteriez ensuite passer à la caisse.



(*) Pas de compte PS Plus demandé pour le téléchargement, sauf si vous souhaitez taper du online.