Mortal Kombat 11 : c'est confirmé (et daté)

NetherRealm a officialisé l'existence deavec un premier trailer CG bien sanglant (à défaut d'avoir une musique top derrière) et déjà une sortie prévue pour le 23 avril sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.La vraie présentation attendra elle le 17 janvier prochain, avec probablement ce qu'il faut coté gameplay, modes de jeu et personnages à dévoiler.- Aussi sur Switch.