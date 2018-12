Crash Team Racing confirmé et daté [UP]

Là encore, on ne compte plus les leaks comme les indices, et il aura fallu attendre les Game Awards pour enfin avoir l'officialisation du remake de, avec toujours son split-screen à 4, et même du online !Sortie prévue le 21 juin 2019, exclusivement sur PlayStation 4 dans un premier temps.- Pas exclu du tout finalement : ça sortira le même jour sur Xbox One et Nintendo Switch. RAS en revanche coté PC.