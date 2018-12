L'Epic Games Store ouvre ses portes, avec le nouveau Supergiant Games et bientôt Journey

Epic Games a ouvert son Store et n'a pas tardé à lancer quelques hostilités en annonçant l'exclusivité de l'Early Access pour(disponible de suite), la nouvelle production de Supergiant Games qui a néanmoins les chances d'arriver dans sa version finale sur tous les supports, consoles incluses.Surprise en passant : le Store en question indique l'arrivée prochaine de, exclusivité Sony jusqu'à présent.etseront gratuits dans le courant du mois : à télécharger dès le 14 pour le premier, et dès le 28 pour le second.