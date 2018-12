Prey : date de la MAJ multi & VR

Vu le teasing, on pensait que l'annonce tomberait cette nuit durant les Game Awards mais c'est finalement dès maintenant que Bethesda souhaite annonce que la prochaine (et dernière) extension dearrivera le 11 décembre.Là où le premier proposait de refaire le jeu à la sauce rogue-like, cette fois, nous avons donc affaire à un mode multi où un joueur devra avec un temps et un arsenal limité retrouver cinq opposants « mimics » pouvant se cacher dans n'importe quel objet du décors.C'est gratuit, et il en sera de même pour la feature VR (PC & PS4) qui arrivera le même jour, proposant deux modes : la compatibilité avec le mode multi à l'instant évoqué, et une suite de trois missions à énigmes (ainsi qu'un musée virtuel).