Left Alive prend RDV le 12 décembre

Plus objet de curiosité que d'une véritable attirance jusque là, Left Alive doit encore convaincre d'ici son lancement le 5 mars en Europe (une semaine avant aux USA) et cela se fera notamment avec la tenue d'un nouveau Live de présentation japonaise le 12 décembre en début d'après-midi.



Le directeur de jeu Toshifumi Nabeshima y sera présent pour montrer du neuf en vidéo, tout en évoquant plus en détails l'histoire et le gameplay. C'est noté.