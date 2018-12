DOA Xtreme 3 Scarlet : premier trailer

Koei Tecmo diffuse un premier trailer de, sa nouvelle édition prévue sur PlayStation 4 et Nintendo Switch avec pour chacune ses arguments : la première aura le 60FPS et la VR (à condition d'avoir le VR Passport), la seconde aura l'absence de censure.La sortie tombera le 20 mars 2019 sur les terres japonaises et on ignore toujours si l'éditeur osera cette fois tenter une localisation en occident.