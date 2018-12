Nintendo nous indique en vidéo que c'est la semaine prochaine (le 12 décembre) que sortiront les trois nouveaux jeux Nes accessibles aux abonnés Nintendo Switch Online, à savoiretUne fournée qui met fin à la « première vague » annoncée et on ignore toujours à quoi s'attendre dès janvier et pour les mois qui suivront, notamment concernant la possibilité de voir un jour débarquer des titres Snes.