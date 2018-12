Mutant Year Zero : trailer de lancement et réflexions à venir pour une éventuelle version Switch

Autre trailer de lancement en ce jour pour noter que le tactical plein d'anthropomorphesest disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, avec on le rappelle pour cette dernière un accès au jeu complet si vous êtes abonnés Xbox Game Pass.Et pendant que nous sommes sur le sujet, indiquons que lors d'une nouvelle interview accordée à WCCftech, le boss du studio a fait savoir qu'ils s'attarderont « bientôt » sur l'éventuelle possibilité d'un portage sur Nintendo Switch, l'Unreal Engine 4 était suffisamment modulable pour permettre quelques miracles.