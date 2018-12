Tekken 7 : présentation vidéo de Negan + trailers et date pour Armor King et Marduk

Coup d'accélérateur dans la communication du Season Pass 2 deavec une vidéo de présentation pour Negan en clin d'oeil avec la série The Walking Dead, mais également la confirmation des trois derniers représentants du pass : Marduk, Armor King et Julia.Les deux premiers cités ont déjà droit à leurs trailers à découvrir ci-dessous, et ne reste qu'à attendre la date de sortie pour tout cela.- Marduk et Armor King sortiront demain (le 3 décembre).