Battle Princess Madelyn : petit trailer à J-6

Bientôt deux ans après son annonce et sa réussite sur Kickstarter,voit actuellement le bout du tunnel et se permet d'offrir une nouvelle vidéo pour bien indiquer qu'il reste moins d'une semaine à patienter, le lancement étant prévu pour ce 6 décembre sur PC, PS4, One & Switch, en rappelant que les enterrées Wii U & PS Vita y auront bien droit, mais pas avant 2019.Pour rappel :- 10 niveaux- Mode histoire avec scènettes, quêtes annexes, forge et possibilité de refaire les niveaux- Mode arcade où l'on enchaîne directement les stages à l'ancienne (sans blabla) avec juste un menu d'améliorations entre chacun.- Choix entre bande-son orchestrale ou façon 16-bits.