GRID Autosport aura sa version Switch

Les jeux de courses sont loin de pulluler sur Nintendo Switch mais on note quand même quelques tentatives : outrequi arrivera la semaine prochaine, voilà que Codemasters veut tenter sa chance avec, signé pour courant 2019, apparemment exclusivement sur l'eShop.Il s'agit plus exactement d'une adaptation de la version mobile, lui-même adapté de l'épisode sorti en 2014, donc toujours de la simulation (en dépit de l'absence de gâchettes analogiques) et qui on doit le noter n'est absolument pas un F2P puisque vendu 10,99€. A voir quel sera le prix Switch.