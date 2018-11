Borderlands 2 : la version VR est sous contrat d'exclu PS4 pour 5 mois

Le 14 décembre prochain sortira sur le PS Store, nouvelle tentative pour Gearbox de se reposer sur cet épisode qui a déjà rencontré un énorme succès et qui bénéficiera de diverses fonctionnalités pour s'adapter au style, notamment une compétence pour ralentir le temps, et certains points de rééquilibrage puisqu'il faut rappeler que cette version ne sera jouable qu'en solo.Et si l'on revient sur ce titre, c'est parce que la diffusion de la petite pub ci-dessous permet de savoir qu'il y a bien eu un petit contrat avec Sony pour s'assurer de l'exclusivité PSVR pendant « au moins cinq mois ».Les joueurs PC peuvent donc espérer y toucher d'ici le printemps prochain, et on espère que d'ici-là, nous aurons enfin des nouvelles dequi a le don de prendre son temps.