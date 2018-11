Guacamelee 2 trouve date sur Switch

Drinkbox considère qu'il n'y a pas assez de jeux indés qui sortent sur Switch début décembre (période réputée pour être « calme » à l'origine) et annonce donc l'arrivée sur l'eShop depour le 10 du mois en question, toujours vendu 20€ mais avec 10 % de réduction si vous précommandez la bêta, et même 30 % si vous possédez déjà le premier épisode. La version one arrivera elle en janvier.Outre cela, voilà qu'on apprend la disponibilité immédiate de deux DLC sur PC & PS4 (qui ne seront pas inclus dans les autres versions, évidemment). Le premier coûte 2,49€ ajout quatre personnage jouable, chacun avec leurs propres capacités, tandis que le deuxième (3,49€) ajoute 15 challenges pour débloquer 8 autres persos uniques.