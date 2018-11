Fallout 76 : deux MAJ en décembre Fallout 76 : deux MAJ en décembre

Un an après Electronic Arts et l'affaire Battlefront 2, c'est aujourd'hui Bethesda qui se retrouve à colmater comme possible les effets de la tempête qui s'est abattue après le lancement de Fallout 76, considéré comme une vaste blague sur de nombreux points, dont bien évidemment les bugs en tout genre qui dépassent la réputation même de l'éditeur, se riant un temps de ce genre de choses. Aujourd'hui moins.



C'est donc via Reddit que Bethesda a pris la parole pour faire un constat, s'excusant et comprenant parfaitement la colère des fans en promettant que les choses bougent en coulisse pour faire changer les choses aussi vite que possible.



Donc en premier lieu, le titre accueillera deux MAJ d'importance, décrites comme suit.



MAJ du 4 décembre :



- Diverses correction de bugs dont ceux où l'on pouvait se retrouver indéfiniment coincé dans l'armure assistée, et celui assez cocasse où l'on pouvait se retrouver frigorifié pendant 2h après un coup de Cryolator (maintenant, ce sera 30 secondes).

- Augmentation de la limite de stockage en planque.

- Bonus revus lors d'un combat de boss, en fonction de la difficulté.

- Possibilité de réapparaître, après décès, au plus proche marqueur plutôt que dans l'abri.



MAJ du 11 décembre :



- Améliorations des options sur PC (push-to-talk, FOV, 21:9…)

- Nouvelle option pour enlever les petits obstacles inutiles d'un campement (arbustes, rochers…)

- Ajout d'une option qui permettra, si vous vous connectez à un serveur et qu'un joueur est à l'emplacement de votre campement, de déménager dans la seconde ou choisir un autre serveur.

- Une fois passé le niveau 50, chaque étape donnera le choix entre une nouvelle carte de perks ou un point de compétences



Du mieux mais pas de quoi changer l'expérience où les retours font état de situations ubuesques, la faute de base à un moteur de jeu pas conçu pour ce genre d'expérience.