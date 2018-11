Astérix & Obélix XX2 : trailer de lancement

Autre trailer de lancement avecqui vient rappeler le lancement de la version remastérisée ce 29 novembre sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, mais également (on nous le signale) en Cloud Gaming sur les box SFR et Orange, au cas où ça intéresse quelqu'un.Livré avec une masse d'améliorations et de bonus par rapport à l'original, et ceux pour bien préparer le terrain pour le troisième épisode prévu l'année prochaine, le titre bénéficiera en outre de deux versions spéciales exclusives aux gaulois réfractaires ou non.