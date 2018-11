Jump Force : Kenshin et Shishio ont leur trailer

Les images, c'est toujours bien mais Bandai Namco sait qu'un trailer, c'est toujours mieux pour illustrer les choses et voici donc celui consacré à Kenshin et Shishio, deux des quatre derniers personnages annoncés au casting de(les deux autres étant Piccolo & Cell qui auront probablement leur vidéo dans la semaine).Prévu pour février 2019, sur PC, PlayStation 4 & Xbox One.