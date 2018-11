Tales of Vesperia DE : nouveau trailer (US)

Retour sur le dernier trailer en date de(qui apparemment spoil bien donc faîtes attention), puisque cette fois disponible dans une langue un peu plus compréhensible pour le peuple ici présent, donc avec les sous-titres US à défaut de mieux pour le moment.On rappelle une nouvelle fois que cette version prévue sur tous les supports le 11 janvier 2019 récupérera les bonus de la version PS3 (qui n'était jamais sortie chez nous), et permettra à la licence de revenir un peu dans l'actualité faute de nouvel épisode… sauf si quelque chose d'important est lâchée entre temps, au hasard le 8 décembre prochain à l'occasion d'un Live Event pour les 23 ans de la saga.