Kingdom Hearts III : petit bonus de précommande... et aucun nouveau trailer finalement

On a failli l'oublier mais Amazon devait nous annoncer un truc ce soir concernant, et si l'on excepte le mini-trailer qui fait toujours plaisir (mais déjà vu), on repartira donc avec un simple petit bonus de précommande « exclusif » au revendeur (et encore, uniquement aux USA et Canada) : une nouvelle keyblade. Voilà.On retourne attendre le lancement du jeu, maintenu pour le 29 janvier 2019 sur PS4 & One.- Amazon confirme ne pas pouvoir livrer le nouveau trailer promis (apparemment, Square Enix a oublié, ou s'est rétracté), et s'excuse en conséquence.