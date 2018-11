Mario Tennis Aces : trois personnages de plus

Pendant que nous attendons toujours que Nintendo amorce un suivi pourqui en aurait bien besoin, c'estqui s'offre une nouvelle feuille de route avec plus exactement trois nouveaux personnages à venir gratuitement : Luma, Boom Boom et Pauline.Tout cela arrivera entre janvier et mars 2019, sous l'habituel principe : un personnage en récompense de tournois en ligne avant d'être disponible pour tous le mois suivant.