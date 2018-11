Toki propose son trailer de lancement

Attendu de longue date (et c'est peu de le dire : 9 ans !), le remake deaborde enfin sa dernière ligne droite avec une arrivée le 4 décembre prochain sur l'eShop Switch (29,99€), mais également en boîte à un nombre très limitée d'exemplaires (49,99€).Microïds diffuse donc de suite le trailer de lancement pour bien montrer que cette nouvelle version n'a plus grand-chose à voir visuellement (et coté son) avec l'original de 1989.- Précision apportée : le jeu sort bien aujourd'hui en boîte (si vous trouvez un exemplaire) et le 4 décembre en dématérialisé.