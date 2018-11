Pokemon Let's Go : 3 millions en 3 jours Pokemon Let's Go : 3 millions en 3 jours

Il n'aura pas fallu attendre très longtemps après les premiers résultats japonais pour avoir une idée du succès de Pokémon Let's Go au niveau mondial : 3 millions d'exemplaires écoulés en l'espace de trois jours (dont 660.000 au Japon, hors téléchargement). On reste finalement proche de certains épisodes canoniques, du genre Rubis Oméga & Saphir Alpha et même X & Y (4 millions), mais bien loin de Soleil & Lune (10 millions) qui reste un cas particulier entre l'énorme parc de machines et son lancement quelques semaines après le phénomène Pokémon Go.



Il s'agit à ce jour du meilleur lancement Switch depuis le début de sa carrière, avec néanmoins le risque pour lui que ce record s'envole d'ici deux semaines (Smash Bros).



Pas de données en revanche concernant les ventes de la Switch elle-même, si ce n'est les 200.000 au Japon (quatre fois plus que la semaine précédente).