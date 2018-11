PS Classic fait aussi sa pub en occident

On a eu la pub japonaise pour la PlayStation Classic, et voici maintenant la version occidentale, moins longue mais également assez originale à sa manière, et qui surtout est plus concrète pour nous au niveau de la liste des 20 jeux que l'on retrouvera dans le bundle :Battle Arena Toshinden™Cool Boarders 2Destruction DerbyFinal Fantasy VIIGrand Theft AutoIntelligent QubeJumping Flash!Metal Gear SolidMr. DrillerOddworld: Abe's Oddysee®RaymanResident Evil™ Director's CutRevelations: PersonaRidge Racer Type 4Super Puzzle Fighter II Turbo®Syphon FilterTekken 3Tom Clancy's Rainbow SixTwisted MetalWild ArmsSortie prévue le 3 décembre pour 99€, avec ses deux manettes et son câble HDMI (mais sans le chargeur).