Gungrave VR se précise en occident

précise ses plans de sortie en occident avec, XSEED nous l'annonce, un lancement US signé pour le 11 décembre aussi bien en boîte qu'en dématérialisé. La version physique inclura la totalité du contenu pour 39,99$, à savoir le jeu de base (« Épisode 1 ») et son DLC (« Episode 2 : U.N. »). Si vous optez pour le dématérialisé, la première partie coûtera 29,99$ et la deuxième 14,99$, en notant que les deux sont parfaitement indépendantes (vous pouvez jouer à « U.N. » sans posséder le jeu principal).Marvelous se chargera du lancement européen, toujours prévu pour la fin d'année, mais sans que l'on ait de précisions pour le moment, ni même une confirmation de la version boîte.