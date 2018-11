The Princess Guide déjà confirmé en occident

Après le lancement japonais qui remonte déjà à mars 2018, NIS America regarde maintenant du coté de l'occident pour, son prochain action-RPG qui nous laissera le choix de guider et entraîner l'une des quatre princesses de ce monde, chacune possédant son histoire, ses objectifs et bien entendu ses possibilités en combat. Notons, car c'est l'une des originalités du jeu, que le caractère de la demoiselle sera influencer par les dialogues mais également les ordres en bataille (entre félicitations et réprimandes).Sortie prévue chez nous au printemps 2019 sur PS4 et Switch, malheureusement avec des textes uniquement en anglais.