Kingdom Hearts III passe Gold + nouveau trailer

L'annonce eut lieu à l'E3 2013 et plus de cinq ans plus tard, nous y sommes enfin :vient de passer l'étape GOLD, ce qui peut à la fois énerver les fans qui savent qu'ils pourraient y jouer dès maintenant, tout en rassurant car on sait que la date du 29 janvier 2019 sera maintenue sans risque d'un report surprise.Un nouveau trailer est lâché pour fêter cela, qui n'apporte rien de plus que ce que l'on connaît déjà mais gageons que Nomura et sa team gardent encore quelques dernières surprises d'ici le lancement.