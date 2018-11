Super Smash Bros Ultimate : le trailer Overview (JP)

Un peu plus de deux semaines nous séparent du lancement desur Nintendo Switch, et l'éditeur nous fait comme d'habitude le coup du bon gros trailer Overview, chargé de revenir en détails sur ce à quoi il faut s'attendre. Et il y a d'ailleurs beaucoup à dire pour ce chapitre qui s'annonce comme le plus complet de la série entre ses dizaines de personnages, ses centaines de musiques, ses tonnes de stages, le nouveau mode Histoire, le système de badges/âmes, le online revu, etc.Sortie prévue le 7 décembre.