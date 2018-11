God Eater 3 se corrige avant la sortie God Eater 3 se corrige avant la sortie

A l'instar par exemple de Koei Tecmo avec NiOh, Bandai Namco a profité de la première démo jouable de God Eater 3 pour améliorer ensuite plusieurs points sur le feeling en fonction des retours de la communauté, dont vous pourrez retrouver les résultats dans la version finale et même avant : une nouvelle démo jouable sortira sur le PS Store japonais ce 29 novembre avec tous les correctifs.



Une version d'essai qui permettra plus globalement de s'adonner au mode création de personnages, quelques missions solo et multi (coop 4 joueurs) et une poignée « d'Assault » (coop 8 joueurs).



Le jeu complet arrivera le 13 décembre au Japon puis le 8 février en Europe (PC/PS4), avec déjà la promesse de plusieurs MAJ gratuites en post-launch.