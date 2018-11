Just Cause 4 montre son gros matos en vidéo

On revient encore suravec le programme IGN First qui achève doucement son suivi pré-launch, nous montrant ici par le biais d'une vidéo les six armes les plus « explosives » du jeu (dont un véhicule d'ailleurs), même s'il est probable que les développeurs gardent encore des surprises en stock, sans parler de ce que l'on trouvera à l'intérieur du Season Pass.fera partie du lourd programme de fin d'année niveau sorties, avec un lancement signé pour le 4 décembre sur PC, PS4 & One.