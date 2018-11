La PS1 Classic fait sa pub au Japon

Le 3 décembre, donc dans deux semaines déjà, sortira la PlayStation Classic partout dans le monde, et c'est toujours le Japon qui fait dans l'originalité avec une bonne grosse publicité de 3 minutes où des erreurs de prononciation vont faire lien avec les 20 jeux du catalogue, différent du notre on rappelle et d'ailleurs bien plus axé J-RPG.Le prix sera le même pour tout le monde, à savoir 99€ et équivalent.