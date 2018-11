Resident Evil 2 : nouvel aperçu en vidéo

Comme promis et parce qu'il faut bien maintenir la pression marketing à deux mois du lancement, la chaîne PlayStation Underground nous propose un nouvel aperçu du remake de, et plus exactement une version longue de la démo 'Licker' avec Claire.Les curieux jetteront un œil, tandis que les fans esquiveront tout cela pour se garder la surprise jusqu'au lancement le 25 janvier 2019.