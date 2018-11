Dead or Alive 6 : trois de plus au casting

En marge de l'annonce desur PS4 & Switch, Koei Tecmo vient donner des nouvelles de son futuravec un trailer qui ne manque pas d'informations puisque révélant deux nouveaux stages, mais aussi et surtout trois nouveaux personnages au casting : La Mariposa, Kokoro et enfin Nico, « technomancienne » aux cheveux bleus, et accessoirement deuxième personnage inédit de cet épisode après Diego.Sortie toujours prévue le 15 février 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.