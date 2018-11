DOA Xtreme 3 : Scarlet annoncé sur PS4 & Switch

Le froid est de retour, motivant visiblement Koei Tecmo à apporter une once de chaleur avec l'annonce de, nouvelle édition d'un titre qui n'a jamais vu les portes de l'occident et qui n'ira pas chercher bien loin sur son contenu bonus : on nous annonce déjà la présence de Misaki, apparue dans la version PC « Venus Vacation ».arrivera le 20 mars 2019 au Japon sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, et si les premiers visuels et trailer arriveront dans la semaine, en voici toujours un aperçu tiré de l'actuel « DOA Festival 2018 ».