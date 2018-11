Astroneer prépare son lancement officiel

Uniquement disponible en accès anticipé depuis un moment, et ayant rameuté au total environ 2 millions de curieux,commence à entrevoir sa 1.0 avec un lancement officiel programmé pour le 6 février 2019 sur PC et Xbox One (avec cross-play).Un jeu à survie/craft qui pousse la coopération et qui a surtout réussi à s'améliorer drastiquement sur la longueur, chose qu'il n'a pas fini de faire puisque la sortie officielle sera l'occasion d'ajouter un véritable mode aventure avec un minimum de scénario et sept planètes à explorer.Dernier détail : comme souvent dans ce genre de cas, le prix augmentera de 10€ (donc 29,99€) mais si vous êtes suffisamment intéressés, vous avez encore jusqu'à demain pour le chopper à 19,99€.