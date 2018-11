R-Type Dimensions EX : trailer et date de sortie

Officialisé en période TGS, le retour deavec sa mention EX se voit daté pour le 28 novembre prochain sur PC et Nintendo Switch, en dématérialisé dans les deux cas.Reprenant l'expérience des versions 360 et PS3, cette nouvelle édition offre donc les remakes des deux premiers épisodes de la franchise (avec « switch » 3D/2D à loisir), une bande-son refaite, du 1080p mais également des options spéciales comme la possibilité de ralentir le jeu (ou l'inverse) et même un mode training pour les néophytes qui propose de vous lancer dans n'importe lequel des 14 stages avec des vies infinies.