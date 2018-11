Inazuma Eleven Ares : nouveau trailer

Level-5 dévoile un nouveau trailer de son, nouvel épisode d'une franchise qui ferait passer Captain Tsubasa pour un modèle de réalisme, et qui compte profiter de sa première incursion dans le monde de la « HD » pour nous en mettre plein la vue au moins dans les attaques (le rendu restant lui assez banal).Reporté de quelques mois au Japon, et donc désormais prévu pour début 2019, le titre déjà été plus ou moins confirmé en occident pour l'année prochaine même si l'éditeur a encore besoin de clarifier tout cela.