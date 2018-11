Battle Princess Madelyn : enfin une date de sortie

Attendu depuis bien longtemps après une campagne réussie sur Kickstarter,(le trip façon Ghouls'n Ghosts totalement assumé) a enfin une date de sortie ferme et définitive, et ce sera donc pour le 6 décembre comme l'atteste ce nouveau trailer tout juste diffusé.Attention, on parle ici uniquement des versions PC/PS4/One/Switch, et si les versions PlayStation Vita et Wii U restent d'actualité, elles devront attendre jusqu'en 2019, sans que l'on ait plus de précisions pour le moment.Pour rappel :- 10 niveaux- Mode histoire avec scènettes, quêtes annexes, forge et possibilité de refaire les niveaux- Mode arcade où l'on enchaîne directement les stages à l'ancienne (sans blabla) avec juste un menu d'améliorations entre chacun.- Choix entre bande-son orchestrale ou façon 16-bits.