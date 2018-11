Tales of Vesperia DE : nouveau trailer

Bandai Namco vient de publier le Story Trailer de, uniquement disponible en japonais pour le moment mais on se chargera de mettre à jour l'article dès que possible.Attendu pour le 11 janvier partout dans le monde et sur tous les supports du moment (PC, PS4, One & Switch), ce remaster se reposera évidemment sur la version PlayStation 3, donc celle jamais parue en Europe, fournie de base avec du nouveau contenu dont deux nouveaux personnages jouables. Notons également qu'outre les sous-titres FR, le titre proposera le choix entre doublage US et japonais.