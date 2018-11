Hitman 2 : trailer de lancement

Toujours avec IO Interactive mais sans Square Enix (remplacé par Warner Bros),se lance officiellement aujourd'hui sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, comme l'atteste ce trailer de lancement, accompagné de quelques visuels.En marge de la vidéo, les développeurs ont annoncé qu'après à un petit sondage effectué auprès de la communauté, c'est donc le stylo explosif (007 style) qui a remporté la majorité et sera donc inclus dans la premier contrat Cible à venir gratuitement ce 20 novembre, celui-là même qui fera apparaître en guest l'acteur Sean Bean.