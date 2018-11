Shadow of the Tomb Raider : trailer du premier DLC

Après un petit temps de retard, le premier DLC (sur 7) desortira demain sur tous les supports pour 4,99€, et bien entendu directement inclus dans le Season Pass à 29,99€.Intitulé « La Forge », ce contenu offrira pour la première fois la possibilité de se lancer en coopération dans un bien large tombeau, même s'il sera tout à fait possible de s'y adonner en solo (mais avec du coup quelques secrets inaccessibles). Une session qu'il sera ensuite possible de refaire en contre-la-monte, avec classement en ligne, sachant que dans tous les cas, vous y débloquera une nouvelle compétence, une arme et une tenue.