Prétendu mort et enterré en début de génération, le petit dragon violet aura enfin droit à son retour en bonne et due forme dès demain (13 novembre, PS4 & One) avecqui vient illustrer ses trois morceaux avec autant de vidéos de gameplay que voici, chacune illustrant les premières minutes des différents épisodes.Remake façon, le titre n'a toujours pas été confirmé sur PC et Nintendo Switch.