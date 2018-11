Avant les Game Awards où sa présence est déjà assurée,a eu droit à un nouvel aperçu lors du X018 pour montrer « The Void », qui est tout simplement le mode entraînement avec ses diverses options de paramétrage (jusqu'au comportement et PV de l'ennemi) pour pouvoir vous habituer tranquillement à votre matos quel que soit le personnage, et surtout expérimenter vos combos pour tenter le SSS une fois dans l'aventure.Sortie prévue le 8 mars 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.