Just Cause 4 : nouveau trailer + gameplay

Square Enix et Avalanche ont pour ce X018 apporté quelques nouvelles de, la sortie approchant à grands pas mine de rien, avec donc un nouveau trailer façon « cinématique » et un petit aperçu de gameplay pour se rendre compte du nouveau bond en avant en terme de folie et d'explosions.Lancement attendu le 4 décembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.