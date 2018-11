[Rappel] Inside Xbox X018 à 22h00

En ce week-end où l'été semble bien loin, Microsoft apportera un peu de chaleur à l'actualité avec la tenue de son Inside spécial X018 ce soir à 22h00, avec deux heures de programme à suivre via la vidéo ci-dessous.Sietne seront pas présents (sauf si l'éditeur a volontairement brouillé les pistes), le show devrait au moins permettre de voir, du suivi pouret, des annonces pour le Xbox Game Pass, des détails sur le combo clavier/souris sur One, et on imagine un certain lot de surprises pour marquer le coup (*).(*) Notons à ce propos quevient de passer sa première étape de classification, ce qui pourrait laisser suggérer une sortie proche.