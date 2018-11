Yuna arrive dans Dissidia Final Fantasy NT

Square Enix vient d'annoncer l'arrivée prochaine de Yuna (FFX) au casting de, soit l'avant-dernier personnage du Season Pass, le final devant être signé par un combattant masculin, tiré de la deuxième moitié de la franchise et jamais apparu jusque là dans la série Dissidia. Notons également l'ajout d'un nouveau stage (gratuit), ou plus exactement la possibilité de sélectionner celui qui servait pour le boss final.Dans les deux cas, ça arrivera en Arcade d'ici quelques jours et pour courant décembre sur PS4.