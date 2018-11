Battlefield V : déjà le trailer de lancement

Avec une dizaine de jours d'avance,accueille déjà son trailer de lancement pour permettre de faire le point sur le contenu à la sortie, avec sa petite campagne solo faite de trois missions, ses huit cartes multijoueur et autant de modes de jeu, en rappelant bien que contrairement à son concurrent direct, le suivi sera ici totalement gratuit.Décembre :- Quatrième mission solo- Nouvelle carte multi (Belgique, basée sur les chars)- Défi de tirs sur cible- Customisation des véhiculesJanvier à mars :- Nouveau mode : Combined Arms (coop 4 façon Horde)- Variante du mode Ruée + Conquête en escouade (8V8)A partir de mars :- Nouvelle carte multi (Grèce, basée sur les avions)- Nouveau mode- Arrivée du mode Battle Royalesortira le 20 novembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.