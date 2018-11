The Quiet Man : le DLC (gratuit) disponible

Pour ceux qui ont craqué pour, ou qui ont l'intention de le faire un jour ou l'autre malgré les critiques, sachez que la MAJ « Answered » est disponible, apportant un argument d'importance pour taper un second rush puisqu'on aura cette fois droit au « son » (on rappelle qu'on joue un personnage atteint de surdité), et donc plus exactement les différents doublages qui permettront de comprendre véritablement l'histoire, voir d'obtenir des réponses inattendues à nos interrogations.En voici le trailer, à ne pas regarder si vous n'avez pas encore fait le jeu.