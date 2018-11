Final Fantasy XV : départ de Hajime Tabata, DLC Ardyn maintenu, les 3 derniers annulés

Bien étrange réveil que voilà lorsqu'on s'attendait au grand show pour dévoiler la dernière feuille de route de, et qu'on pose sous nos yeux un torchon raturé dans tous les sens. Car en dépit d'un joli trailer pour servir à souffler les 2 bougies du précité (faites gaffe, la vidéo spoil à fond si vous ne l'avez pas encore fait), l'heure n'est aucunement à la fête avec l'annonce du départ de Hajime Tabata.L'homme qui avait débarqué chez Square Enix avec la volonté de faire des petits jeux a été trimbalé d'un projet à l'autre, avec de plus en plus d'ambition et peut-être bien trop pour ses épaules.n'est pas un bide (8 millions de ventes, c'est tout sauf commun pour un projet japonais) mais ce succès ne fut pas suffisant pour que l'éditeur lui accorde pleine confiance pour son mystérieux projet, annulé depuis. A 47 ans, Tabata part donc voir ailleurs si l'herbe est plus verte, laissant derrière lui une équipe « talentueuse » à laquelle il accorde « toute sa confiance ».Résultat d'un tel départ pour le moins inattendu, le chantierbouclera ses portes avant l'heure (si on peut encore le dire ainsi) avec un DLC Ardyn prévu pour mars 2019, et qui sera le point final de l'histoire : les DLC Aranea, Lunafreya et Noctis vont à la poubelle. Tout simplement. Cette extension qui se situera 30 ans avant les événements du jeu aura même droit à un petit film d'animation pour servir de préquelle à la préquelle, et il n'est d'ailleurs pas impossible que d'autres films du même type arrivent par la suite pour évoquer les événements des DLC annulés.Et à part ça du coup ? Hé bienarrivera bien le 12 décembre en stand-alone le 12 septembre sur PS4 & One pour 9,99€, et se désolidarisera totalement du jeu principal : ceux qui l'ont déjà acheté seul ou avec le Season Pass devront donc le retélécharger (gratuitement, heureusement). Du nouveau contenu sera au programme, dont dix nouveaux boss.Quant à ceux qui démarrerontaprès tout le monde, sachez que le Season Pass coûtera 14,99€ à partir du 13 décembre (au lieu de 24,99€, puisque Comrades ne sera plus inclus).Dernier point avec un trailer pour une petite collaboration avecprévu le 12 décembre.