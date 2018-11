Après Agony, Madmind annonce Paranoid

Sauvagement défoncé par la critique,ne devrait pourtant pas être le dernier cri de Madmind Studios qui annonce déjà, survival-horror qui semble revenir dans quelque chose d'un peu plus classique, ce qui n'est aucunement dérangeant.Encore dans les touts débuts de son développement (vidéo et visuels tiennent du prototype), l'expérience mettra en scène Patrick Calman, un mec qui vient de perdre la totalité de sa famille et qui va quoi qu'il arrive sombrer doucement dans les ténèbres, que ce soit dans les crises paranoïaques qui l'attendent, ou les effets secondaires du trop plein de médicaments qui tentent de le maintenir dans la lumière.Seul le PC est concerné pour le moment.