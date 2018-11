Déraciné (PS VR) : trailer de lancement

C'est demain que sortira, la première tentative de From Software dans l'univers de la réalité virtuelle (exclusivité PS4/PSVR) pour une expérience essentiellement narrative où SIE Japan Studio a apporté son soutien.Les premières reviews sont tombées du coté de nombreux sites américains, entre ceux qui ont visiblement adoré et d'autres beaucoup moins, et on vous laisse avec l'habituel trailer de lancement.